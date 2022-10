Christina Applegate mostra bengalas em meio a convívio com esclerose múltipla

A atriz Christina Applegate, conhecida por filmes "Disque Amiga para Matar", e "Perfeita é a mãe", emocionou seguidores nas redes sociais a mostrar a coleção de bengalas que possui para se locomover. Agora, aos 50 anos, ela convive com o diagnóstico de esclerose múltipla, que recebeu em julho de 2021.

"Tenho uma cerimônia muito importante para ir. Essa será a minha primeira desde o meu diagnóstico de esclerose múltipla. Andar com bengalas agora é parte da rotina", revelou a artista em publicação do Twitter na quinta-feira (27).

Em agosto de 2021, a atriz já havia comentado sobre a descoberta da doença. "Foi uma jornada estranha. Mas tenho sido tão apoiada por pessoas que conheço que também têm essa condição. Tem sido uma estrada difícil. Mas, como todos sabemos, a estrada continua. A menos que algum idiota bloqueie", pontuou na ocasião.

Ainda na mesma época, ela também pontuou que conta com as orientações de amigos para seguir em frente e ainda pediu privacidade para lidar com toda a situação.