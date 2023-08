Chris Noth admite que traiu Tara Wilson, mas nega acusações de crime sexual

O ator Chris Noth, famoso pelo personagem Mr. Big, na série “Sex and the City”, se pronunciou pela primeira vez após ser acusado por várias mulheres de assédio sexual. Em entrevista ao “USA Today”, divulgada na segunda-feira (7), o artista nega o crime, mas admite ter traído a esposa, Tara Wilson.

"Eu me desviei de minha esposa e é devastador para ela e não é uma imagem muito bonita”, disse Chris.

O ator se justificou atraído pelo “fascínio da infidelidade". “Você não está machucando ninguém. Ninguém vai saber sobre isso, e o sexo é apenas prazeroso. De repente, muitas pessoas querem fazer sexo com você. É como, ‘bem, não vou ter essa chance de novo’”.

Chris foi acusado por cinco mulheres de assédio sexual. As acusações surgiram há cerca de um ano e meio. Devido à acusação, ele foi cortado de "And Just Like That", revival de "Sex and The City”.

O ator ainda disse ao “USA Today” que a necessidade de retomar a carreira e sustentar a família o fizeram ter coragem de se pronunciar sobre o assunto. “Tenho o suficiente para deixar passar um ano, mas não sei como avaliar ou julgar como voltar ao clube, ao negócio, porque as corporações estão com medo. Eu tenho que continuar. As pessoas têm medo de tudo isso. Medo é a palavra-chave quando se trata de acreditar ou não. Eu tenho que continuar. Eu tenho que perseverar porque ainda tenho uma vida criativa”.

Chris Noth tem dois filhos com Tara: Orion Christopher, de 15 anos, e Keats, de três.