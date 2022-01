Chris Evans e Dwayne Johnson vão estrelar filme juntos

O ator Chris Evans vai estrelar um novo filme ao lado do ator Dwayne Johnson, segundo publicação do site norte-americano Deadline. Chamado provisoriamente de 'Red One', o longa deve ser uma comédia de ação, que também deve imaginar um universo diferente dentro dos filmes do gênero natalino.

A história é de Hiram Garcia, presidente de produção da Seven Bucks Productions, e deve ser filmado ainda este ano pela Amazon Studios. Enquanto isso, o roteiro será escrito por Chris Morgan e a direção será de Jake Kasdan.

Sem previsão

Até o momento, não existe previsão de estreia para o filme. Kasdan também está envolvido na produção através da produtora The Detective Agency, ao lado de Melvin Mar e do co-produtor Sky Salem Robinson.