Chico Pinheiro volta ao ar no "Bom Dia Brasil" na segunda-feira (5)

O jornalista Chico Pinheiro, 68, que está afastado da TV desde março de 2020 por causa da pandemia, já tem seu retorno à bancada do "Bom Dia Brasil" confirmado para segunda-feira (5).

"Faz mais de um ano, foi no dia 20 de março de 2020, que eu estive pela ýltima vez apresentando o jornal dessa bancada. Agora, o coração bate mais forte. Estou voltando", disse o jornalista em vídeo no Facebook do telejornal matinal.

A novidade também foi compartilhada pela apresentadora Ana Paula Araújo, 49, no final da edição do jornalístico de sexta-feira (2)."A partir de segunda-feira, Giuliana Morrone fará parte da equipe do Jornal da Globo. Heraldo Pereira assume o noticiário de Brasília aqui e Chico Pinheiro de volta ao estúdio", declarou.Giuliana ficou oito anos sob o comando das entradas ao vivo de Brasília no jornal matutino e agradeceu pelo apoio de todos. Também recebeu felicitações de jornalistas como Michelle Barros e Cecília Malan.Outros jornalistas veteranos já voltaram às suas funções. São os casos de Caco Barcellos no Profissão Repórter, Miriam Leitão de forma presencial no próprio Bom Dia Brasil e Glória Maria no Globo Repórter.Glória foi recebida com flores na Globo. Após tomar as duas doses da vacina contra a Covid-19 e cumprir o prazo de imunização, a jornalista voltou a gravar presencialmente a apresentação do Globo Repórter e comemorou."A sensação é de renascimento", afirmou. "Eu nunca fiquei tanto tempo longe da Globo. Mesmo durante os dois anos sabáticos eu visitava a redação de vez em quando, encontrava as pessoas.Agora não."Ela disse que o retorno a deixou nervosa como se fosse uma estreante. "A sensação hoje foi parecida com a que senti no meu primeiro dia, há quase 40 anos, quando cheguei à Globo pela primeira vez", comparou.