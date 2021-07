Chico Pinheiro retorna ao 'Bom Dia Brasil' após meses afastado e comemora vacinação

O jornalista e apresentador Chico Pinheiro voltou às manhãs da Rede Globo no jornal 'Bom Dia Brasil' nesta segunda-feira (5). Há pouco mais de um ano afastado por conta da pandemia de Covid-19, ele foi reintegrado à equipe após receber as duas doses da vacina contra a doença.

Pinheiro participou do programa jornalístico matinal nos estúdios esta manhã ao lado da jornalista Ana Paula Araújo. Além da novidade com Chico, Heraldo Pereira, em Brasília, também fez estreia no telejornal.

"Chico Pinheiro aqui, duas doses da vacina, bem-vindo de volta!", comentou Ana Paula ao anunciar a chegada de Chico. Ela já havia revelado o retorno dele na última sexta-feira (2).

O âncora, em resposta, agradeceu pelo carinho da colega de bancada, e ressaltou acreditar em dias mais positivos no Brasil.

"Duas doses da vacina e muito obrigado a você que segurou brilhantemente todos esses dias sozinha aqui na bancada. Tô aqui para dar uma força. Muito obrigado pela acolhida carinhosa sua e dos colegas. Muito bom estar de volta. Tá passando. Essas coisas estão passando", disse.

Comemoração no estúdio

Além de Ana Paula Araújo, os demais jornalistas que participaram do telejornal comentaram o retorno de Chico Pinheiro. Foi o caso de Rodrigo Bocardi e do correspondente internacional Pedro Vedova.

Chico comentou ter visto como privilégio a oportunidade de ficar em casa durante os meses mais duros da pandemia, mas revelou que ficou "esperando o telefonema" para voltar à Rede Globo.

Além disso, ele relatou a necessidade de continuar com os cuidados na saúde, utilizar máscaras e manter o distanciamento mesmo estado vacinado. "Tá difícil, mas coragem! Vai passar", concluiu.