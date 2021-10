Chico Pinheiro comete gafe engraçada ao não perceber que estava no ar durante 'Bom Dia SP'; veja

O apresentador Chico Pinheiro, responsável pela bancada do programa jornalístico 'Bom Dia Brasil', passou por um momento inusitado no jornal 'Bom Dia SP', na manhã desta sexta-feira (22), logo após deixar os colegas Rodrigo Bocardi e Tiago Scheuer confusos ao vivo.

A situação, que virou alvo de piadas nas redes sociais, aconteceu quando Pinheiro fez entrada no 'Bom Dia SP', mas não se atentou ao fato de que a conversa com os apresentadores da atração já estava sendo transmitida. Veja a cena:

Questionado sobre assuntos como a situação econômica do Brasil, Chico continuou falando com ar descontraído, enquanto mexia no computador e no celular. "Prazer é todo meu, vamos conversar. Quanto tempo não falo com SP. Estou falando todo dia com Minas, contamos prosas enormes. Abra esses braços e me receba. Hoje é dia de Oxalá, epa babá", brincou o jornalista.

Para dar continuidade, Bocardi e Scheuer chegaram a afirmar que Chico era sempre bem-vindo no noticiário, mas ele permaneceu sem falar os destaques do 'Bom Dia Brasil'.

Questionado sobre a saída dos secretários do ministério da Economia, Chico ainda fez outra brincadeira sobre o assunto. "Por aí vai. Se vai não sei, mas ficar não fica", disse. Percebendo que o colega não havia percebido estar no ar, Bocardi e Scheuer encerraram a participação.

Retorno

Minutos depois, Chico retornou ao telejornal para participar novamente. Ao se explicar sobre a primeira entrada, Chico afirmou que acreditava estar participando de um teste de sinal.

"Tava no ar com vocês? Ninguém me falou e eu batendo papo. Ainda bem que eu não falei tudo por aqui. Estava vendo o computador, vendo os destaques e você em SP no intervalo testando som e essas coisas. Isso é um perigo", finalizou.