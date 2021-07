Chico Garcia, da Band, é levado à UTI em decorrência da Covid-19

O repórter e comentarista esportivo da TV Bandeirantes, Chico Garcia, de 39 anos, foi levado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) depois de ter sido internado no sábado (17) para tratar uma pneumonia em decorrência da Covid-19. A esposa do jornalista, Mila Alves, divulgou o assunto nas redes sociais e afirmou que o estado de saúde dele é estável

"Como o Chico está passando pelo auge da doença, está na UTI para um melhor acompanhamento. Ele está acordado e o quadro é estável. Ele está precisando de pouco oxigênio para manter uma boa saturação", escreveu Mila Alves nos Stories do Instagram.

"Segue fazendo fisioterapia respiratória, o que está ajudando muito. Só está muito cansado. Não há previsão [para alta]. Seguimos aguardando a regressão da doença. Agradeço as orações e boas energias. Com certeza estão fazendo a diferença", acrescentou.

Post sobre o diagnóstico

No dia 13 de julho, Chico Garcia, compartilhou um vídeo na internet dizendo que tinha sido diagnosticado com o vírus. Ele falou que precisaria cumprir isolamento social e que estava afastado do trabalho.

Vários jornalistas manifestaram apoio do repórter e comentarista esportivo e desejaram boa recuperação a ele. No domingo (18), a esposa do jornalista publicou uma foto com o marido no Instagram. "Força, amor da minha vida. Essa tempestade irá passar e logo logo estaremos juntinhos de novo", legendou.