Chiara, filha de Edson Celulari nasce nesta quarta-feira; ator de 63 anos é pai pela 3ª vez

O ator Edson Celulari anunciou o nascimento de sua filha, Chiara, na tarde desta quarta-feira (23). Ao 63 anos, o artista é pai pela terceira vez.

A notícia de que a mulher do ator, a atriz Karin Roepke, havia dado à luz Chiara foi anunciada nas redes sociais. "Nasceu Chiara, saudável e cheia de charme. Emoção e agradecimento. Vamos de mãos dadas, filha, construir o amanhã", escreveu o ator.

Karin também se emocionou ao contar a novidade para os seguidores. "Cheguei de braços abertos e muito amor no coração! Vamos viver uma jornada linda, mundão?", disse a atriz.

Veja foto de Chiara, filha de Edson Celulari

Nas redes sociais, vários artistas e amigos de Edson parabenizaram a família pelo nascimento de Chiara. A atriz Bruna Marquezine comentou: "Viva! Que Deus abençoe!". Juliana Paiva também escreveu felicitações ao bebê. "Que linda! Bem-vinda, Chiara! Muita saúde e amor família!". Já a atriz Mariana Ximenes comentou sobre a bênção da chegada da nova integrante da família.

Edson e Karin começaram o relacionamento no fim de 2011 e oficializaram a união em uma cerimônia íntima, na Itália, em novembro de 2017.

O ator também é pai de Enzo e Sophia, filhos do casamento de Edson com a atriz Cláudia Raia, com quem foi casado por 17 anos.