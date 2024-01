Cher compartilha foto sensual com namorado 40 anos mais jovem: 'Amor é amor'

A cantora e atriz Cher usou o X (antigo Twitter) no sábado (6) para compartilhar uma foto com o namorado, o produtor musical Alexander Edwards, também conhecido como AE. Com a legenda “amor é amor”, a artista de 77 anos aparece no colo do homem, 40 anos mais jovem do que ela.

O post, na manhã deste domingo (7), já superava as 15 mil curtidas e estava próximo de bater a casa dos 3 mil compartilhamentos. Os comentários, no entanto, mostravam reações mistas.

“E todo mundo merece esse amor”, escreveu um internauta. “Estou muito feliz por você”, disse outro. Entre as críticas, estão “Por que você é tão cringe?” e “Algumas mulheres nunca aprendem”.

Cher e AE estão juntos desde 2022, e a diferença de idade dos dois já foi tema de entrevista da cantora e atriz para o jornal The New York Times. Ela relembra como eles se conheceram, por meio de amigos em comum, e como a relação foi se desdobrando.

“ Ainda acho uma loucura. Tenho idade suficiente para ser… ah, provavelmente sou mais velha que a mãe dele. Isso não funciona no papel, mas parece funcionar na realidade que criamos”, comentou a artista em outubro.