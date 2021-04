Chay Suede e Laura Neiva esperam segundo filho

A família de Chay Suede e Laura Neiva vai aumentar: o casal está esperando um segundo filho. A informação foi confirmada pelo pai do ator, Roobertchay Domingues da Rocha, à Revista Quem nesta quinta-feira (15).

"É mais uma bênção que está vindo aí e é uma delícia, uma gostosura", disse Roobertchay, atualmente indo para o quarto neto. "Meu filho Henrique já meu deu o Pedrão, a esposa dele está grávida de novo, ganha nos próximos meses, ela está com seis meses. O Chay me deu a Maria, que é uma coisa maravilhosa e agora vem aí mais um para rechear essa família com essas delícias maravilhosas".

O avô destaca que a felicidade é dividida com o filho ator. " Estou muito feliz, o Chay está saltitante, feliz da vida. Ele nasceu para ser pai, ele é um pai muito amoroso e dedicado. Filho é sempre bênção e é um presente enorme que nós estamos recebendo", afirmou.

União do casal

Chay e Laura oficializaram a união em 2019, a qual deu origem à Maria, que completou um ano de idade em 26 de dezembro. Recentemente, o casal publicou fotos fazendo alusão ao Dia do Beijo, comemorado no dia 13 de abril.

Legenda: Publicação no Instagram recebeu diversos comentários de amigos do casal. Foto: reprodução/Instagram

No momento, o ator está no ar na reprise da novela Império, originalmente exibida pela TV Globo em 2014. Chay também participou da novela Amor de Mãe, finalizada na última semana após pausa em razão da pandemia de Covid-19.