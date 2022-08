Charlbi Dean, atriz da série Raio Negro, morre aos 32 anos nos EUA

A atriz Charlbi Dean, uma das protagonistas da série da DC “Raio Negro”, morreu aos 32 anos nesta segunda-feira (29). A artista foi vítima de uma “doença súbita e inesperada”, de acordo com informações repassadas por um representante da família ao site norte-americano TMZ.

Conforme a publicação, Dean estava internada em um hospital de Nova York, mas ainda não foi informado sobre qual doença a atriz estava em tratamento.

Carreira de Charlbi Dean

Charlbi Dean começou a carreira como atriz em 2010, no filme sul-africano “Spud”. A artista atuou em filmes como “Blood in the Water”, “Don’t Sleep”, “Entrevista com Deus” e “Porthole”. Ela chegou a ganhar o prêmio 'Palma de Ouro' no Festival de Cannes deste ano.

Ela também foi a protagonista de “Triangle of Sadness”, que ainda não estreou nos cinemas.