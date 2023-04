Cézar Black manda Amanda e Aline Wirley para o paredão pelo Castigo do Monstro

Além de vencer a Prova do Anjo e ganhar imunidade para a formação do Paredão, neste sábado (8), Cézar Black ainda teve um grande poder. A indicação para o Castigo do Monstro foi uma escolha de quem ele gostaria de colocar na berlinda.

Ele escolheu Amanda e Aline Wirley para ir direto para o Paredão. Segundo o enfermeiro, ambas tem "um perfil parecido". "Então, vai ser um Paredão interessante", ressaltou.

Contudo, é provável que pelo menos uma delas consiga se livrar de disputar o Paredão neste domingo (9). Iso porque, após a indicação do líder e da casa, Aline Wirley poderá usar o Poder Coringa - que nesta semana é trocar um dos emparedados do Monstros por alguém ainda disponível na casa.

Depois disso, o brother ou sister indicado pelo líder poderá salvar um dos que estiver com o colar de emparedado do Monstro. Por último, o emparedado do Monstro que continuar no Paredão, puxa mais alguém para a berlinda.