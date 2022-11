Cenário de novela da Globo destruído em incêndio não deve ser reconstruído, diz diretor

O cenário da novela Todas as Flores que foi destruído em um incêndio no Projac, local de gravações da Rede Globo, na sexta-feira (18), não deve ser reconstruído. É o que aponta o diretor artístico do folhetim, Carlos Araújo. As informações são do Gshow.

Durante o incêndio, que ainda não teve as causas identificadas, uma parcela do cenário da Rhodes, loja fictícia em que a novela se passa, foi destruído.

Segundo Carlos Araújo, boa parte da novela já está gravada, o que não compensa reconstruir o espaço na reta final. Ainda de acordo com ele, talvez nem houvesse tempo hábil para refazer a loja fictícia.

"Acho que reconstruir é pouco provável, muito pouco provável. Até porque estamos no final, não dá tempo. Se fosse no início.... Neste momento, além de ser pouco provável e pouco necessário, não teríamos tempo. E parte do cenário da loja temos no MG4 (módulo de gravação nos Estúdios Globo). O cenário fixo. Então, temos onde contar a história", destacou em entrevista ao Gshow.

Ainda conforme Araújo, a destruição do estúdio não deve impactar no cronograma de entrega dos capítulos da novela.

"A princípio, o impacto que possa ter não é grande. Nada de valor no nosso cronograma. Pode ser que tenha um pequeno contratempo, mas nada de grande impacto. Não diria que é algo extraordinário, por incrível que pareça", ressaltou.

Gravações

Todas as Flores é uma produção original da Globoplay e já conta com 25 capítulos disponíveis. Até 16 de dezembro, outros 20 episódios devem ser lançados - completando a primeira fase da história. A primeira fase da novela tem, ao todo, 45 capítulos. A segunda parte da novela de retornar em abril.