Cena de ameaça de estupro é cortada na reprise de ‘Mulheres Apaixonadas’

Uma cena da novela "Mulheres Apaixonadas", atualmente em exibição no "Vale a pena ver de novo", foi cortada nesta terça-feira (31). Trata-se de uma ameaça de estupro, que ocorre envolvendo os personagens de Fred (Pedro Furtado) e Marcos (Dan Stulbach).

Marcos ameaça cometer o crime contra Fred. A fala do vilão, no entanto, foi eliminada do capítulo. “Sabe o que eu vou fazer com você, moleque? Igualzinho ao que fiz com o menino lá de São Paulo: eu te pego, te amarro e te estupro”, promete Marcos, a fim de afastar Fred de Raquel (interpretada por Helena Ranaldi). As demais ameaças, também de cunho violento, incluindo uso de um canivete e de uma arma de fogo, foram mantidas.

Na rede social "X", antigo Twitter, os internautas se manifestaram sobre este e demais cortes que a novela vem apresentando em sua reta final. "São tantos cortes que estão fazendo que não dá nem pra numerar #MulheresApaixonadas", disse um. “Fiquei chocado quando ouvi essa frase. Que bom que cortaram! É pesado demais isso! Me deu um embrulho no estômago”, comentou outro.

“Corte super necessário”, escreveu mais um. "Que corte seco... foi só aqui ou teve mais lugares onde não passou o ESTAMOS APRESENTADO #MulheresApaixonadas", analisou outro seguidor.

Em setembro, a Globo editou a sequência em que Marcos bate em Raquel e estupra a ex-esposa. Na reprise, a cena termina com o agressor jogando a vítima na cama, dizendo "louco para fazer amor", mas sem mostrar mais nada.

Em 22 de julho, inclusive, a colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo, deu nota zero para os cortes da trama, que considerou excessivos. "Claro que há efeitos da classificação indicativa, mas não é só isso. A novela segue a jato, embora sua marca seja justamente o ritmo mais lento. Pena", avaliou. Lembrando que a novela, como é exibida à tarde, é indicada para maiores de 14 anos.