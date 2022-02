Celso Portiolli agradece apoio dos fãs durante tratamento de câncer de bexiga

O apresentador Celso Portiolli usou as redes sociais para agradecer o carinho dos fãs em meio ao tratamento que tem realizado contra um câncer de bexiga. Ele compartilhou alguns vídeos no Instagram mostrando os momentos no hospital.

“Estou aqui no meu tratamento. Quero agradecer a todos que estão fazendo orações, muito obrigado. Estou muito forte, com minha ligação direta com Deus, agradecendo sempre a Ele por tudo, pela saúde, pelo tratamento. Agradecer às orações de tanta gente, tanto carinho”, começou no relato.

Conforme o apresentador, ele já deve voltar à apresentação do programa 'Domingo Legal', do SBT. "Está tudo bem, tudo tranquilo. Segunda-feira a gente começa a gravar a nova temporada do 'Comprar é bom, levar é melhor', pontuou.

Diagnóstico de câncer

Ainda no final de 2021, Portiolli comunicou nas redes sociais que foi diagnosticado com um câncer na bexiga. No mesmo relato, ele revelou que a doença foi descoberta precocemente e que iniciaria um tratamento de imunoterapia.

"Vou fazer um tratamento, imunoterapia chamada BGC. Chance de cura próxima de 100% e durante meu tratamento, vida absolutamente normal, fazendo o que sempre fiz”, reforçou.