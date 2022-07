Cearenses Silvero Pereira e Denis Lacerda vencem Rafa Kaliman em disputa no Caldeirão

O ator Silvero Pereira e a influenciadora digital Rafa Kalimann participaram do quadro 'Toque de Caixa' do programa Caldeirão com Mion, da TV Globo, neste sábado (9).

Silvero, colunista do Diário do Nordeste, formou dupla com o amigo e também artista Denis Lacerda, enquanto Rafa foi acompanhada da amiga de infância Giulia.

As duplas se enfrentaram em dinâmicas comandadas pelo apresentador Marcos Mion. Dentre os desafios do quadro, os convidados foram vendados e tiveram que desvendar, apenas com o tato, objetos escolhidos pela produção.

Veja fotos

Foto: Reprodução/Globo

Foto: Reprodução/Globo

Silvero e Denis levaram a melhor e seguiram para a fase final da disputa, a 'Caixola do Terror'. Nela, o intérprete de Zaquieu em Pantanal encarou, também vendado, um labirinto, onde precisou desviar de obstáculos para conseguir conquistar quantias em dinheiro.

No fim do desafio, a dupla de cearenses arrebatou o prêmio máximo, de R$ 20 mil

Silvero em 'Pantanal'

Silvero Pereira estreou, no último dia 30 de junho, na novela "Pantanal". Destaque na primeira versão da novela, o personagem Zaquieu é lembrado carinhosamente até hoje. Três décadas depois, a refilmagem traz o peão gay de volta ao debate.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o cearense defendeu que seu Zaquieu tem sido desenvolvido com muito carinho e afeto. "Pantanal está trazendo de volta esse sentimento noveleiro. Um sucesso absurdo. A cada nova entrada de personagem ficamos ansiosos para manter essa perspectiva", disse.

Natural de Mombaça, o cearense já deu vida a personagens marcantes como Lunga de "Bacurau" (2019) e Elis Miranda de "A Força do Querer" (2017).