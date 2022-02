Cearense Jardel está na grande final do Big Brother Portugal; veja onde assistir

O cearense Jardel garantiu vaga na grande final do Big Brother de famosos em Portugal. A decisão do programa português acontecerá no próximo sábado (26) e o vencedor leva para casa o prêmio de 50 mil euros (aproximadamente R$ 308 mil na cotação atual).

Além do ex-atacante, estão na final do reality Catarina Siqueira, Jorge Guerreiro, Kasha e Marta Gil.

Quando é a final do Big Brother Portugal?

A final do Big Brother Portugal acontece no próximo sábado (26), às 15h45, horário local, 12h45 no horário de Brasília.

Onde assistir à final do Big Brother Portugal?

O Big Brother Portugal é transmitido em todo o território português pelo canal TVI. A emissora possui um player internacional para exibição de conteúdo, com planos pagos para assinantes. Para assistir, é preciso fazer um cadastro na plataforma.

Trajetória de Jardel no reality

Considerado um dos favoritos ao prêmio, o cearense tem o apoio das torcidas de Porto e Sporting, por onde jogou e fez sucesso no Campeonato Português e na UEFA Champions League.

Segundo o Globo Esporte, o ex-atacante até ganhou presente especial dos torcedores do Porto, clube em que brilhou nos anos 90, durante o programa. A principal torcida organizada do clube fretou um avião para enviar a seguinte mensagem: "Jardigol, Super Dragões estão contigo".

Ao todo, Jardel sobreviveu a quatro paredões no Big Brother de Portugal. A edição, que reúne famosos, contou ainda com outra pessoa ligada ao futebol, o ex-presidente do Sporting entre 2013 e 2018, Bruno de Carvalho.

Nas redes sociais, a equipe de Jardel agradeceu o carinho do público e pediu mutirão de votos para tornar o cearense campeão.

Morte da mãe e problemas com drogas

A trajetória de Jardel no programa passou por vários altos e baixos. Na última semana, o ex-jogador foi informado sobre a morte de sua mãe, Maria de Fátima Almeida Ribeiro. Mesmo após receber a notícia, ele decidiu permanecer no reality e foi consolado pelos outros confinados do programa. O público português também demonstrou apoio ao cearense.

Durante o programa, Jardel revelou vários acontecimentos de sua vida pessoal, inclusive sobre o uso excessivo de drogas. "Em 2002 (quando ainda atuava e era o protagonista do Sporting), tive uma overdose e fiquei sete dias acordado, usando cocaína. (...) Estou sentindo, espiritualmente, que está na hora. Ou toma um rumo ou vai para baixo. Ou morre ou se salva. Eu estou nessa luta", desabafou com amigos do confinamento.