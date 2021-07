Cearense de Cascavel vira duas cadeiras nas audições às cegas do 'The Voice Kids'

A cearense Maria Sofia Cardoso, de 10 anos, foi uma das escolhidas nas seletivas do 'The Voice Kids' deste domingo (4). Nascida em Cascavel, a menina cantou a música 'Uni Duni Tê', do grupo Balão Mágico, no palco do reality show.

Durante a apresentação, os cantores Carlinhos Brown e Michel Teló apertaram o botão e viraram a cadeira para aprovar a cearense. Emocionada, Sofia continuou a canção e, logo depois, contou sobre a relação com a música desde o nascimento.

"Comecei a cantar desde três anos. Minha mãe me levava muito para a igreja, meu pai é músico, algo que me ajuda muito também. Gosto de cantar o forró, o sertanejo com ele", explicou ela ao ser questionada por Teló.

Escolha por Brown

Após o discurso, Sofia foi questionada sobre qual técnico escolheria como tutor durante a participação no programa. Sem muitas dúvidas, ela optou por integrar o time de Carlinhos Brown.

"O que nos faz virar essa cadeira é algo muito especial. Você canta lindamente, com a voz de criança, mas tem algo ainda mais especial em você. É isso que nós estamos buscando, esse mundo encantado", disse o artista antes de ser escolhido.

Por fim, ele garantiu à pequena que a jornada será um desafio. "Amei tê-la aqui, nós estamos todos felizes com essa doçura e vamos arrasar. Também vamos precisa fazer preparos com você. Está disposta a pegar com garra esses ensinamentos?", perguntou, e recebeu um aceno positivo como resposta.