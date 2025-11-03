CCXP 2025 conta com elenco de 'The Boys' no Brasil
Atores da série 'Fallout' também estarão em São Paulo em dezembro.
Os elencos das séries "The Boys" e "Fallout" estarão presentes na CCXP deste ano, conforme anúncio feito pelo Prime Video nesta segunda-feira (3). O evento ocorre entre os dias 4 e 7 de dezembro, em São Paulo.
Também estarão presentes os atores da série "Cangaço Novo" e do filme de ficção científica "Corrida dos Bichos", com Rodrigo Santoro e Bruno Gagliasso.
Os atores da série “Supernatural” já tinham sido confirmados em abril deste ano. Estarão presentes Misha Collins, Kathryn Newton, Jim Beaver, Rob Benedict e Richard Speight Jr.
Veja também
Confira programação da CCXP 2025
4 de dezembro, quinta-feira
Cangaço Novo
- Thainá Duarte;
- Allan Souza Lima;
- Alice Carvalho.
Corrida dos Bichos
- Bruno Gagliasso;
- Rodrigo Santoro;
- Isis Valverde;
- Matheus Abreu.
5 de dezembro, sexta-feira
Fallout
- Ella Purnell (Lucy MacLean);
- Aaron Moten (Maximus);
- Walton Goggins (Cooper Howard/The Ghoul);
- Justin Theroux (Robert House);
- Jonathan Nolan (diretor).
6 de dezembro, sábado
The Boys
- Erin Moriarty (Luz Estrela);
- Laz Alonso (Leitinho);
- Tomer Capone (Frenchie);
- Karen Fukuhara (Kimiko Miyashiro);
- Colby Minifie (Ashley Barrett);
- Eric Kripke (produtor executivo e showrunner).
Ainda não há detalhes sobre o dia 7 de dezembro, domingo, que marca o último dia do evento.
Como participar da CCXP?
A CCXP acontece de 4 a 7 de dezembro. As vendas para o evento começam nesta quarta-feira (9), no site oficial. Os valores variam entre R$ 160 e R$ 2.300.