Causa da morte de ator mirim Austin Majors é divulgada pela polícia americana

O ex-ator mirim Austin Majors morreu por overdose acidental de fentanil. A análise da morte foi divulgada nesta terça-feira (8) pelo gabinete do legista do condado de Los Angeles ao TMZ. Majors teve destaque na série "Nova York contra o crime". O ex-ator morreu em 11 de fevereiro, em um abrigo para pessoas sem casa, onde ficava em Los Angeles.

"[Ele] era um ser humano amável, artístico, brilhante e gentil. Austin tinha muito prazer e orgulho com sua carreira como ator. Austin era o tipo de filho, irmão, neto e sobrinho que nos deixava orgulhosos e vamos sentir muita falta dele para sempre", informou a família do ex-ator à revista Variety.

O fentanil é responsável por provocar o maior número de mortes nos Estados Unidos foi apreendida, pela primeira vez, com traficantes no Brasil. Agentes da Polícia Civil encontraram o fentanil no Espírito Santo. O anestésico é 50 vezes mais viciante que a heroína e 100 vezes mais forte que a morfina.

O opioide é usado em hospitais para interromper a dor em pacientes, no entanto, ele acaba provocando alucinações e prejudica os pulmões.

Carreira de Austin Majors

Legenda: Austin Majos faleceu aos 27 anos Foto: divulgação

Austin foi o filho do detetive Andy Sipowicz , interpretado por Dennis Franz, em Nova York Contra o Crime. O ator foi premiado pelo papel e ainda participou de produções como 'An Accidental Christmas', 'Volare' e 'Desperate Housewives'.

Uma cena polêmica de Nova York Contra o Crime, inclusive, marcou a carreira dele como artista. O personagem dele, Theo, viu a futura mulher do pai nua no chuveiro.

A imagem, veiculada em 2003, gerou revolta do público e a emissora ABC acabou pagando uma multa de US$ 1,4 milhão (R$ 7,2 milhões) para a Comissão Federal de Comunicações (FCC) dos Estados Unidos. O último trabalho de Austin Majors aconteceu em 2009, em um episódio da série How I Met Your Mother.

O ator também esteve presente em diversas obras de TV em participações rápidas, como "Plantão médico" e "Desperate housewives".