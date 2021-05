Cauã Reymond comemora o aniversário da filha: "Maior amor do mundo"

O ator Cauã Reymond, de 42 anos, celebrou o aniversário da filha nas redes sociais. "Hoje, é o dia do maior amor do mundo. Um amor sem tamanho, que cresce, cresce e não tem fim", disse. Sofia completa nove anos neste domingo (23/5).

Na publicação, ele também compartilhou uma galeria de fotos e um vídeo ao lado da filha.

A esposa do ator, Mariana Goldfarb, comentou na foto: “Lindos”. A modelo também divulgou imagens de pai e filha e ao lado da pequena.

Sofia é fruto do casamento com Grazi Massafera. O casal se separou em 2013. Em 2019, Cauã se casou com Mariana.