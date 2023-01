Casa de Vidro do BBB 23 já está sendo montada no Rio de Janeiro; saiba onde

A Casa de Vidro do BBB 23 já está quase próxima de estrear nas telinhas da TV Globo. Segundo informações do jornal Extra, todo o aparato para o local já está sendo montado em um shopping da Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde a equipe do reality show tem trabalhado para a montagem.

A movimentação foi percebida, aponta a informação, por pessoas que percebram uma das passagens do shopping bloqueadas e com uma gigante cortina preta. Entretanto, a Globo não confirmou onde o espaço deve ficar até então.

Onde será a Casa de Vidro do BBB 23?

O local é o shopping Via Parque, onde também foi montada a Casa de Vidro do BBB 20. Na última quinta-feira (5), o espaço recebeu uma limpeza e ainda teve o parquinho infantil desmontado temporariamente.

Com estreia marcada para o dia 16 de janeiro, o BBB 23 já anunciou que a Casa de Vidro deve estrear antes mesmo do jogo oficial, ainda sem dizer como funcionará a dinâmica este ano.

A Casa de Vidro é um dos detalhes mais lembrados pelos fãs do Big Brother Brasil. Por meio dela, vários participantes já entraram na casa para reconfigurar o jogo, como foi o caso dos participantes Larissa e Gustavo no BBB 22, que se aliaram a diferentes grupos no confinamento.

Especulações sobre a edição deste ano apontam que quatro possíveis participantes serão colocados nesta casa dentro do shopping, enquanto o público ficará com a tarefa de escolher dois para entrarem na casa oficial do BBB 23.