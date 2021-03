Cartunista Laerte Coutinho é vacinada contra a Covid-19

A cartunista Laerte Coutinho, de 69 anos, é mais uma vacinada contra a Covid-19 no Brasil. Em publicação no Twitter, ela divulgou registro do momento e comemorou após saída do local de imunização em São Paulo.

"Vacinada! (1ª dose)", escreveu a cartunista em foto posada em frente à Unidade Básica de Saúde (UBS) São Remo, na capital paulista. Nos comentários, fãs da artista deixaram recados carinhosos e felizes.

Legenda: A artista recebeu primeira dose da vacina em São Paulo Foto: reprodução/Twitter

"Que notícia maravilhosa! Te amamos", escreveu uma das seguidoras. Enquanto isso, outros deram conselhos sobre os próximos dias. "Parabéns, Laerte!!! Continue com os mesmos cuidados. Disse o mesmo à minha mãe quando foi vacinada", escreveu outro.

Internação por Covid

Agora vacinada contra a doença causada pelo coronavírus, Laerte também sentiu na pele as complicações da pandemia. Em janeiro deste ano, após testar positivo para a Covid, a cartunista foi internada.

Poucos dias após a entrada no hospital, Laerte chegou a ser transferida para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), por complicações mais severas da infecção.

Na ocasião, a família da artista pontuou que ela estava "consciente e comunicativa, em tratamento medicamentoso e com suporte ventilatório não invasivo, por meio de cateter de alto fluxo".

Dias depois, mais precisamente no dia 31 de janeiro, a melhora no quadro de saúde de Laerte foi comprovada, possibilitando a saída do hospital para continuidade do tratamento em casa.