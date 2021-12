Cartão de Natal: 5 frases e ideias para você se inspirar

A chegada do Natal é sinônimo de confraternização, seja de forma física ou virtual, considerando o contexto da pandemia atualmente. Com os encontros, o afeto por meio de presentes e cartões especiais é sempre frequente e crescem as buscas por lembranças singelas desta época do ano.

Ainda que os cartões de papel sejam comuns, já existem sites específicos para criar um recado dedicado para familiares, amigos, pessoas próximas ou até mesmo para aquele "amigo secreto" das reuniões de fim de ano. Além disso, também é possível escrever um recado do próprio punho para aqueles que se ama.

Pensando nisso, montamos algumas dicas para quem deseja fazer um cartão este ano. Confira:

Como fazer um cartão de natal

Na Internet

Com a tecnologia atual, os cartões da Natal mudaram de aspecto, sendo muitas vezes desenvolvidos de forma completamente online. A forma de fazer, claro, mudou com a utilização dessas novas ferramentas. A primeira a ser citada, por exemplo, é o Adobe Spark, desenvolvido pela Adobe, empresa criadora de ferramentas como o Photoshop e InDesign. Essa tem uma vantagem: pode ser utilizada de forma gratuita e online.

Ao entrar no site do Adobe Spark, o usuário já percebe que a ferramenta é intuitiva. Após um login, que pode ser feito utilizando a conta do e-mail, pode-se escolher se o cartão será feito com os moldes do Facebook, Instagram, Youtube ou até mesmo para ser enviado pelo WhatsApp.

Legenda: Barra de buscas do Adobe Spark mostra dezenas de modelos aos usuários Foto: reprodução

A partir daqui, fica a critério de quem usa. É possível montar um cartão do zero, com as formas, linhas e imagens disponíveis na plataforma. Enquanto isso, a barra de buscas disponibiliza uma quantidade limitada de cartões já prontos.

Para encontrar os modelos natalinos, seja em inglês ou português, o usuário pode digitar a palavra 'Christmas' no campo de busca e o escolher o preferido para personalizar.

Com esquema semelhante, o Canva também é uma das ferramentas da Internet mais indicadas para a criação de layouts criativos para cartões de Natal.

Legenda: No Canva, as ferramentas também são bastante intuitivas Foto: reprodução

Ao entrar no site, o processo é o mesmo de realizar o login ou cadastro. Logo em seguida, escolha a opção de "Criar um Design" e siga até a seção 'Cartão (paisagem)'.

As opções são diversas e vão desde a cartões específicos de Natal a modelos com o tema de fim de ano, que podem ser customizados seguindo a estética preferida por cada pessoa.

Cartão de natal artesanal​

Para os mais tradicionais, os cartões de Natal também podem ser feitos à mão, com materiais simples e disponíveis em casa. Exatamente por isso, vamos dar dicas para fazer um artesanal em casa.

Foto: reprodução

Alguns materiais, como cartolina vermelha, cola e tesoura, podem ser utilizados para confeccionar o artefato. Veja:

Cartolina vermelha;

Cola branca líquida;

Tesoura;

Cartolina verde;

Canetinha preta.

Modo de fazer:

Corte a cartolina verde em formato de árvore, considerando o tamanho do cartão;

Corte a cartolina vermelha em formato de estrela para depois colar em cima da árvore;

Use a canetinha para marcar os contornos da árvore verde e escrever uma mensagem no papel.

Cartão criativo​

Além dos cartões tradicionais, também é importante usar da criatividade para seguir alimentando o espírito natalino desta época do ano. Para isso, aposte em materiais diferentes para montar o cartão, assim como na sugestão abaixo:

Materiais

15 botões verdes;

Um botão marrom;

Fita dourada;

Cola branca líquida;

Cartolina vermelha.

Modo de fazer

Cole o botão marrom para ser a base da árvore de Natal e, em seguida, cole os demais botões verdes na cartolina vermelha como se formassem a árvore;

No fim, cole a fita dourada em forma de laço no topo da árvore.

O que escrever em um cartão de Natal?​

Geralmente, por conta do tom da época festiva, o aguardado é que os cartões de Natal contenham mensagens afetuosas, cheias de carinho direcionadas à pessoa que irá recebê-lo.

Exatamente por isso, aproveite o momento para investir nas mensagens sobre felicidade, amor e tudo mais que demonstre como esta época do ano pode ser uma oportunidade para propagar os sentimentos bons acumulados ao longo do ano.

5 frases para inserir em um cartão de natal​

Ainda está na dúvida sobre o que escrever no cartão de Natal deste ano? Separamos por aqui algumas dicas básicas sobre como se expressar nessa época do ano. Confira:

Natal é a época da magia e em que o impossível se torna possível, por isso, o meu desejo é que todos os seus sonhos se realizem! Feliz Natal!

Durante este tempo de fé e de momentos com a família, que o verdadeiro significado do Natal o encha de alegrias. Desejo a você um Feliz Natal e um Ano Novo abençoado!

Encontrei a felicidade e ela me disse que ia para a sua casa. Pedi que ela levasse também a saúde e o amor. Trate eles bem, vão em meu nome. Feliz Ano Novo!

O amor é o melhor presente para oferecer a quem amamos. Feliz Natal e um ótimo Ano Novo! Que neste Natal a alegria, o amor e a esperança renasçam nos corações de todos, que celebrem junto das suas famílias, e nas suas casas reinem a paz e a harmonia.