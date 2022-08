Carro da atriz Anne Heche estava a 145 km/h no momento do acidente que a matou, diz laudo

O carro da atriz Anne Heche estava a 145 km/h no momento do acidente que causou a morte dela, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O jornal Daily Mail, que teve acesso ao laudo, foi o responsável pela divulgação nas informações.

A causa da morte da artista foi "inalação e lesões térmicas", além de uma "fratura do esterno devido a trauma contuso", este último chamado de "condição significativa" para a morte da atriz.

Já a data da morte foi estabelecida no laudo para o dia 11 de agosto, logo após a constatação da morte cerebral da artista. Entretanto, os aparelhos que a mantinham clinicamente viva só foram desligados três dias depois.

Acidente grave

O acidente causador da morte de Anne ocorreu no dia 5 de agosto. Na ocasião, ela bate o veículo em que estava em uma garagem de apartamentos. Com a colisão, um incêndio se iniciou e foram necessários 60 bombeiros para controlá-lo.

Segundo informações policiais, a atriz estava sob efeito de drogas enquanto dirigia o carro. Ela ainda chegou a ficar internada, apesar da morte cerebral.

Anne Heche atuou em séries como "Men in Trees", "Hung", "Save Me", "Aftermath" e "The Brave". Já nos cinemas, fez parte do elenco de longas como "Volcano", "Jogando com Prazer" e "Seis Dias, Sete Noites".