Carolina Dieckmann surpreende ao fazer antes e depois com 23 e 46 anos

A atriz Carolina Dieckmann é sempre elogiada por sua beleza. Nesta terça-feira (25), ela fez um antes e depois, em que aparece respectivamente com 23 e depois 46 anos, sua idade atual, e chamou atenção por sua aparência não ter mudado praticamente nada. A artista explicou que o segredo é se cuidar com um bom profissional.

“Me mandaram essa foto do Instagram e falei: 'Caramba!'. Como é bom se cuidar. Como é bom procurar um profissional que você admira, que confia, e ver que dá para gerenciar o seu envelhecimento, amadurecimento do jeito que você quiser, com cuidado. Não só se cuidar, mas também ser cuidada”, disse ela, nos Stories.

A atriz se prepara agora para sua nova personagem, no remake de “Vale tudo”, a próxima novela das 21h da Globo. No folhetim, ela será Leila, uma mulher frígida que acredita que deve viver apenas para servir o marido e à sua casa. A personagem é ex de Ivan, papel de Renato Góes, e terá uma relação conturbada com Marco Aurélio (Alexandre Nero), que a trairá com Maria de Fátima (Bella Campos).

O remake estreia em março na emissora.