Carol Portaluppi, filha de Renato Gaúcho, relata ter sofrido assédio no Rio: "vontade de gritar"

A modelo e influenciadora digital Carol Portaluppi, filha do técnico de futebol Renato Gaúcho, denunciou nas redes sociais ter sido vítima de assédio sexual na noite dessa quinta-feira (16), no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro.

"Eu estava andando na rua do Leblon e um cara enfiou uma garrafa de água na minha bunda. Que isso, gente? Não estou conseguindo falar", escreveu Carol nos stories do Instagram.

Em vídeo publicado na sequência, a modelo detalhou o ataque. Segundo ela, o suspeito se aproximou, falou algo e praticou o ato, o que a deixou "muito assustada, muito nervosa".

Legenda: Carol via stories na noite dessa quinta-feira (16) Foto: Reprodução/Instagram

"Eu estava andando na rua no Leblon, aqui no Rio de Janeiro, e um homem veio, me falou umas coisas que eu nem consegui prestar atenção. Passou uma garrafa d'água e enfiou na minha bunda", disse.

Visivelmente abalada, Carol lamentou ter se sentido "agredida", "assediada" e "impotente".

"Fiquei tão assustada na hora que não tive reação. Só consegui continuar andando. E a rua estava cheia, ninguém fez nada. Não sei se as pessoas se assustaram. Eu nunca me senti tão impotente na minha vida. Minhas pernas tremendo muito. Vontade de gritar, pedir ajuda e, ao mesmo tempo, continuei andando, mantive a calma".