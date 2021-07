Carol Peixinho é a 10ª eliminada de 'No Limite; veja resumo do programa desta terça-feira (13)

Carol Peixinho foi a décima eliminada de 'No Limite', em programa exibido nesta terça-feira (13). A ex-BBB 19 foi a mais votada pelos colegas, com quatro indicações, e teve de deixar o reality show de sobrevivência e a corrida pelo prêmio de R$ 500 mil.

Agora, permanecem seis participantes no jogo: Jéssica, André, Elana, Paula, Zulu e Viegas. Eles competem entre si na tribo Jandaia.

Primeira imunidade

A primeira imunidade foi definida em uma prova que exigiu equilíbrio e resistência. Os participantes tiveram de equilibrar moedas em cima de um bambu. Ao comando do apresentador André Marques, os jogadores empilhavam várias moedas, uma em cima da outra.

André conseguiu manter todas as moedas equilibradas até o final do jogo e ganhou imunidade do Portal da Eliminação. Além disso, o vencedor foi presenteado com uma mensagem da família.

“Isso me deu muito força e agora, realmente, vamos para cima”, disse o ex-BBB 13 André Martinelli após assistir vídeo de seu pai e de sua mãe.

Olhos de cabra e baratas

A segunda imunidade foi definida na famosa e temida prova do “buffet exótico”. Os participantes tinham de comer três pratos distintos: seis larvas de besouro, duas baratas de madagascar e três olhos de cabra.

Legenda: Olhos de cabra Foto: Reprodução/TV Globo Legenda: Larvas de besouro Foto: Reprodução/TV Globo Legenda: Baratas de madagascar Foto: Reprodução/TV Globo

Quem não conseguisse comer tudo, cuspir ou vomitar estava fora. "Comecei a sentir algumas andando na minha língua tentando fugir”, disse Zulu sobre as larvas. Sobre os olhos de cabra, os participantes comentaram foi difícil engolir"

Legenda: Os participantes competiram para terminar os shots mais rápido Foto: Reprodução/TV Globo

Todos os competidores comeram todas as "iguarias". Na etapa final, os participantes beberam shots de fígado cru com boldo e carqueja. O que decidiu a prova foi a velocidade com a qual cada shot era finalizado.

Carol Peixinho e Paula foram as duas finalistas e decidiram a imunidade tomando três shots cada. Paula foi a mais rápida e ficou imune à eliminação.