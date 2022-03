Carol Dias, mulher do ex-jogador Kaká, revela que sofreu aborto espontâneo

Em texto publicado nas redes sociais, Carol Dias, mulher do ex-jogador Kaká, revelou que sofreu aborto espontâneo na sua segunda gravidez. Os dois já têm uma filha, Esther, de um ano. Na publicação, Carol divide com os internautas um vídeo do chá revelação da gravidez.

"Ainda me encontro meio perdida, no modo avião, ainda tenho a sensação de que falta um pedaço de mim, ainda acordo durante a noite, ainda tenho algumas crises, ainda coloco a mão na barriga como se ela estivesse lá, ainda falo o nome dela como se ela estivesse comigo. Não está tudo bem ainda... ainda! Mas vai ficar!", escreveu.

Carol agradeceu o apoio da família, ao marido, amigos e aos médicos que cuidaram dela. A modelo desejou consolo e paz aos pais que perderam filhos, assim como o casal.