Carol Dias e Kaká anunciam nova gravidez, e mãe do ex-jogador revela nome

A modelo Carol Dias, de 27 anos, e o ex-jogador de futebol Kaká, 40, anunciaram nessa terça-feira (25) a chegada de mais um bebê. Eles já são pais de Esther, de 1 ano. A nova filha se chamará Sarah.

Nas redes sociais, ela divulgou um vídeo ao som da música "Anunciação", de Alceu Valença.

"Não é só mais um look do dia", comentou Dias. Já o atleta, que é pai de Isabella, de 10 anos, e Luca, 13, fruto do casamento anterior com Carol Celico, comentou na publicação: "Glória a Deus! Família, projeto de Deus".

O gênero e o nome da criança foram revelados pela mãe do jogador, Simone Leite, que comemorou a nova netinha.

"Estou aleluiada! Para quem me conhece sabe o quanto amo meus netinhos e curto cada momento intensamente. Agora vem mais uma princesa para fazer parte da família. Só tenho a agradecer a Deus por viver a palavra de Deus", disse.

Carol Dias ainda não comentou no seu Instagram pessoal o nome da bebê, mas adiantou que a filha foi planejada. "Dessa vez foi planejada sim. Muitas tentativas, muita expectativa", reforçou a modelo, que sofreu um aborto espontâneo em março deste ano.