Carnavalesco da União da Vila, Severo Luzaro morre aos 59 anos no Rio de Janeiro

Severo Luzardo, carnavalesco da União da Vila do Governador, do Rio de Janeiro, morreu na manhã deste sábado (12). De acordo com a escola de samba, o artista de 59 anos lutava contra um câncer.

O carnavalesco é um dos autores do enredo da Ilha para o Carnaval deste ano, "O vendedor de orações". Ele também compôs os enredos "Nzara NDembu" (2017), "Brasil bom de boca” (2018), e "A peleja poética entre Rachel e Alencar no avarandado do céu" (2019), em homenagem ao Ceará.

O ensaio-show da escola de samba deste sábado foi cancelado em luto. O ensaio-técnico da escola na Sapucaí ocorrerá no dia 2 de abril.

O presidente da União da Ilha, Ney Filardi, publicou nota se solidarizando com a família do artista. "Que Nossa Senhora Aparecida, personagem central do enredo de 2022, possa cobrir esse seu filho com seu manto", disse.

A família de Severo Luzardo ainda não divulgou informações sobre horário e local do sepultamento.

Homenagem ao Ceará

Em 2019, Severo Luzardo compôs o enredo "A peleja poética entre Rachel e Alencar no avarandado do céu", homenageando lendas, moda e culinária do Ceará e as obras de José de Alencar e Rachel de Queiroz. Na época, o Diário do Nordeste entrevistou o artista.