Carlos Alberto de Nóbrega tem alta após 19 dias de internação por cirurgia no cérebro

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, de 87 anos, recebeu alta na tarde desta quinta-feira (18) após realizar uma cirurgia no cérebro para a retirada de um coágulo. O comediante passou 19 dias internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele foi levado à unidade de saúde com traumatismo craniano e chegou a ficar na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A condição se formou quando o artista caiu e bateu a cabeça em um acidente doméstico sofrido em novembro.

A notícia da alta hospitalar foi compartilhada por Carlos Alberto em uma publicação nas redes sociais. No post, ele agradeceu a dedicação da equipe médica para a sua recuperação. "Após passar 19 dias em tratamento de um trauma craniano, só poderia dedicar minha eterna gratidão para os enfermeiros, técnicos de enfermagem e todos aqueles que passaram por mim nesses longos dias", escreveu.

"Meu eterno agradecimento não só pela competência de todos eles, mas, principalmente, pelo calor humano, tanto o pessoal da UTI quanto os demais. Vocês são seres humanos que Deus colocou na Terra para não apenas cumprirem o seu dever, mas [por fazerem isso] com amor. Em nome da família Nóbrega, meu eterno agradecimento", completou o artista.

Acidente doméstico

O humorista havia sido internado em meados de novembro, após cair em sua casa de campo, bater a cabeça e fraturar uma costela.

No SBT desde 1987, Carlos Alberto de Nóbrega comanda o programa de humor A Praça é Nossa, considerado uma das maiores audiências da emissora.