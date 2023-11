Carlinhos Maia xinga Monique Evans por críticas à Casa da Barra e se desculpa: 'estou sendo babaca'

A ex-modelo Monique Evans criticou o reality show "Casa da Barra", promovido pelo influenciador Carlinhos Maia em Alagoas. Nas redes sociais, ela afirmou que não entendia o intuito do programa. "Entendi nada. Casa da Barra? Gosto não. Podem falar de mim, mas gosto não”, disse. Ao ver a repercussão da fala da ex-modelo, Carlinhos rebateu as críticas, mas publicou vídeos se desculpando pelas ofensas horas depois nas redes sociais nesta quarta-feira (29).

Anteriormente, o influenciador disparou no Instagram: “Ah, vaca velha, me economize. Meu pai disse que você tinha um programa de putaria nos anos 90. Esqueceu foi? Vai rebaixar o c******! Morde peia”, escreveu ele.

Logo depois, no entanto, o influencer demonstrou arrependimento e se desculpou com Monique.

"Monique, eu peço desculpa a você, de verdade mesmo. Eu vou procurar saber mais sobre a sua história. Olhando os seu vídeos, eu percebi o quanto eu estou sendo idiota e babaca", iniciou.

O influencer também aproveitou para dizer que não vai mais responder a críticas direcionadas a ele ou a Casa da Barra. "A partir de hoje eu não rebato ninguém. Eu me vi agora brigando por coisa tão insignificante, fiquei com vergonha. É muita pretensão da minha parte querer que todo mundo ache graça, as pessoas tem opinião, elas podem não gostar", completou.

Farofa da Gkay

Monique também criticou a Farofa da Gkay, que acontece mais uma vez em Fortaleza, de 4 a 6 de dezembro.

“Nossa, eu vi agora uma postagem de uma pessoa que ficou super feliz por ter sido convidada para cantar na farofa da Gkay. E eu achando que tinha acabado. Mas essa Gkay tá tão chique, gente, tão linda. Ela vai fazer farofa de novo? Gkay, tem certeza? Não combina mais com essa Gkay, pensa bem”, opinou.