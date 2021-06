Carla Diaz nega romance com Arthur Picoli fora do BBB 21: 'focada no trabalho'

Carla Diaz e Arthur Picoli voltaram a ser assunto nas redes sociais, porém, dessa vez, após a atriz desmentir que os dois estariam se encontrando às escondidas com o fim do Big Brother Brasil 21. Nesta quinta (10), ela fez publicação no Twitter para esclarecer os boatos, que circularam após transmissão no Instagram.

"Não estamos juntos! Eu estou solteira. Estou totalmente focada no meu trabalho e realizada como nunca estive, com diversos projetos e coisas incríveis", escreveu a ex-sister.

A declaração vem horas após rumores de que os dois estariam se vendo no Rio de Janeiro. Desde a saída do reality show, fãs fazem campanha na Internet para que eles assumam o relacionamento fora do jogo.

Atriz nega encontros

Segundo moradores da Vila Pan-Americana, que concederam entrevista ao jornal 'O Globo', ela teria feito visitas recorrentes ao local. Arthur se mudou para o conjunto de prédios recentemente, logo após o término do BBB 21, já que precisa cumprir agenda na capital carioca.

"Eu sempre fui muito discreta sobre a minha vida afetiva. Logo, esse é um assunto que não irei mais retomar, mas venho aqui em respeito aos meus fãs porque não acho justo criarem uma expectativa falsa em vocês", também disse a artista nas redes sociais.

Live com ex-BBBs

Os nomes de Carla e Arthur já haviam sido citados em assuntos pela Internet na última quarta-feira (9). Em live com Gilberto e Pocah, o instrutor de crossfit pareceu constrangido ao perceber que ela estava junto dos ex-colegas de confinamento.

No Twitter, a atriz agradeceu a atenção dos admiradores do casal, mas colocou ponto final nas especulações. "A parte linda que restou disso tudo são vocês, fãs que foram e continuam sendo tão carinhosos com a gente", finalizou.

Até o momento, Arthur não se manifestou sobre as declarações. Ainda na quarta, ele leu alguns comentários dos fãs do casal no Instagram, mas não falou abertamente sobre o tema.