Carla Diaz deixa 'vazar' no stories suposto tubo de lubrificante e fãs brincam nas redes sociais

De férias em Gramado, no Rio Grande do Sul, com o namorado Felipe Becari, Carla Diaz chamou a atenção da web após publicar um stories em que aparece um suposto tubo de lubrificante. Fãs brincaram com a situação nas redes sociais.

"Carla diaz minha filha, fora dos stories.. cê tá bem?", brincou uma usuária. O item roxo foi apontado como parecido com o de uma conhecida marca de lubrificantes íntimos.

"E a Carla Diaz, que fez um story do quarto onde ela e o Felipe passaram a noite e acabou vazando o lubrificante intimo", comentaram.

Uma pessoa saiu em defesa da atriz e ex-BBB questionando o porquê das especulações: "Gente mas que espanto é esse com o lubrificante aparecendo de relance nos stories da Carla Diaz? Uma mulher adulta transa uau chocante".

Novo namorado

A atriz Carla Diaz está vivendo um romance com Felipe Becari, vereador de São Paulo pelo PSD. A ex-BBB postou em sua conta no Instagram no fim do ano uma sequência de fotos com o namorado em visita a uma vinícola.