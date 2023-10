Cantora Taylor Swift se torna bilionária, indica análise de mercado

A cantora Taylor Swift acaba de entrar na lista de artistas com um patrimônio líquido bilionário, de acordo com o Bloomberg, sistema global de análise de mercado e serviços financeiros.

Artigo publicado pelo Terminal, indica que a “The Eras Tour”, que desembarca no Brasil em novembro, impulsionou o aumento no faturamento da artista. Mas de onde vem toda a fortuna? De acordo com o Bloomberg, o patrimônio se divide entre feitos apenas relacionados aos trabalhos musicais da artista - e são valores líquidos. São eles:

400 milhões de dólares - Valor estimado de música lançada por Swift desde 2009;

370 milhões de dólares - Venda de ingressos e merch;

120 milhões de dólares - Receita de aplicativos como Spotify e Youtube;

110 milhões de dólares - Valor atual de cinco propriedades pessoais;

80 milhões de dólares - Royalties da música/vendas.

Vale lembrar que a análise da Bloomberg foi baseada em ganhos que não são oficialmente e publicamente conhecidos.

"Além de ser um talento geracional, Taylor Swift é uma grande economista. Taylor tem ótimas ideias, é capaz de dimensionar suas ideias e parece estar em busca de riscos", disse ao site Carolyn Sloane, economista trabalhista da Universidade de Chicago.

Veja também

Grandes feitos

A publicação traz ainda feitos impressionantes ao longo da carreira e, sobretudo, dos últimos anos de trabalho de Taylor.

O sucesso de 53 shows da “The Eras Tour” nos EUA, segundo o Bloomberg Economics, adicionou 4,3 bilhões de dólares ao produto interno bruto do país, com estimativas que contabilizam o impacto do imposto de renda, produção de turismo e custos de viagem e comissões pagas a gerentes e agentes.

A artista foi mencionada diretamente pelo presidente do Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos, Jerome Powell, salientando que os gastos com fenômenos culturais como os shows de sua turnê atual, da “Renaissance World Tour” de Beyoncé e o filme Barbie têm indicado como o consumidor americano está se comportando.

Além disso, Swift vendeu números significativos de mídia física, incluindo álbuns de vinil e até CDs, cujos ganhos por item para um artista são mais lucrativos do que uma música transmitida on demand.

Há cinco anos a cantora se separou da gravadora de Nashville, que lançou seus seis primeiros álbuns e perdeu os direitos principais deles. Como um passo de liberdade, ela começou a regravar esses trabalhos, tomando de volta o controle sobre os direitos e, simultaneamente, diluindo o valor dos originais.

Taylor Swift também financiou pessoalmente o filme da turnê Eras, que gerou 92,8 milhões de dólares nas bilheterias em seu primeiro fim de semana de exibição nos EUA. "Cada endosso, parceria e movimento de negócios que ela faz é parte de um plano mais amplo e meticulosamente construído. Não é apenas impressionante, é magistral”, disse ao Bloomberg Stacy Jones, fundadora da agência de marketing Hollywood Branded.