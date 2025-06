Cantora Rebekah Del Rio, que fez perfomance em 'Mulholland Drive', morre aos 57 anos

A cantora Rebekah Del Rio foi encontrada morta em sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos, no último dia 23 de junho. A artista tinha 57 anos, e ficou famosa por sua interpretação da canção “Llorando”, no filme “Mulholland Drive”, um dos mais celebrados do diretor David Lynch. Ainda não há informações sobre a causa da morte.

David Lynch e a cantora se conheceram por meio do agente dos dois, Brian Loucks, nos anos 1990. A cantora trabalhava com uma gravadora country em Nashville, estado do Tennessee, após gravar "Llorando", um cover em espanhol de "Crying". O cineasta pediu a ela para que cantasse a música e a registrou em segredo.

O vídeo se tornou o esboço de Lynch para a cena do Club Silencio, um dos momentos mais marcantes de Mulholland Drive, ou "Cidade dos Sonhos" na tradução para o português.

Desgastante

Em entrevista anos depois, Rebekah contou que filmagem da sequência foi uma das mais desgastantes da sua vida. Em vez de dublar, ela cantou em todas as tomadas. "Foram muitas tentativas. E em cada tomada, eu cantava junto, porque sentia que precisava produzir a mesma sensação com o vibrato na minha garganta para que o público pudesse ver".

Foi o seu desempenho no longa-metragem que lhe abriu portas para Hollywood. Sua ligação com Lynch permaneceu forte, e ela participou de outros projetos do diretor.

Menos de duas semanas antes de sua morte, Rebekah se apresentou ao vivo em um evento beneficente, na exibição de "Mulholland Drive", na Philosophical Research Society, em Los Angeles.