Cantora e pastora Ludmila Ferber morre aos 56 anos

A pastora e cantora gospel Ludmila Ferber morreu, nesta quarta-feira (26), aos 56 anos. A informação é da revista Quem.

Desde 2018, Ludmila tratava um câncer de pulmão que teria se espalhado para outros órgãos.

Em agosto de 2020, ela fez uma live nas redes sociais. Reveja:

Saúde debilitada

Legenda: Pastora chegou a publicar momento em internação Foto: Reprodução/Instagram

Durante tratamento em março de 2021, ela revelou, em uma postagem no Instagram, que precisou suspender a quimioterapia para iniciar um novo tratamento.

"Hoje começo um novo processo no caminho do milagre. Por conta do aumento das células cancerígenas no fígado, precisei suspender totalmente a quimioterapia que estava tomando já há dois anos, e buscar um novo tratamento", declarou a pastora.