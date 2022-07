Cantor Shawn Mendes anuncia pausa em shows para cuidar da saúde mental

O cantor canadense Shawn Mendes, de 23 anos, anunciou uma pausa de pelo menos três semanas em seus shows para cuidar da saúde mental. Segundo ele, a pressão chegou ao seu "limite".

Em postagens no Twitter e no Instagram, na última sexta-feira (8), o artista comentou que sempre foi difícil ficar longe dos amigos e da família durante as apresentações.

“Depois de alguns anos fora da estrada, senti que estava pronto para mergulhar de cabeça de novo, mas essa decisão foi prematura”, escreveu.

A decisão foi acertada após conversa com sua equipe e com profissionais de saúde. Shawn percebeu que precisa tirar um tempo para “se curar” e cuidar da saúde mental.

A turnê mundial de seu álbum mais recente, "Wonder", começou em 27 de junho. Até o momento, ele cumpriu sete das 87 apresentações marcadas.