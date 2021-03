Cantor sertanejo Paulo Sérgio morre em decorrência da Covid-19

O cantor Paulo Sérgio faleceu em decorrência da Covid-19, nesta sexta-feira (12), em um hospital de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O sertanejo estava intubado há sete dias em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Paulo Sérgio deu entrada na UTI há oito dias com 75% do pulmão comprometido. Ele chegou a reagir bem ao tratamento, mas o quadro se agravou e, no dia seguinte, teve que ser intubado.

"Estamos tristes pela falta que ele irá nos fazer. Todos sabemos que é difícil ver partir alguém que amamos e que a dor dessa perda fica para sempre. Mas como amigos verdadeiros ao nosso lado, tudo se torna menos difícil", escreveu a família em nota publicada nas redes sociais.

Foto: reprodução/Facebook

Carreira musical

Paulo Sérgio fazia dupla com Santhiago há 11 anos. No cenário artístico, os dois eram conhecidos por investir no chamado sertanejo raiz.

O artista também fez dupla com Marco Aurélio. O primeiro disco da dupla foi gravado em 1997, com as músicas "Escuta", "Deusa Menina" e "Deita No Meu Colo".