Cantor Raimundo Fagner recebe 1ª dose da vacina contra a Covid-19: 'emoção muito grande'

O cantor Raimundo Fagner, 71, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covd-19, na tarde desta quinta-feira (25), no Posto de Saúde Edmar Fujita, no bairro Dias Macedo, em Fortaleza. Ele integra o grupo prioritário da segunda fase, que contempla idosos com menos de 74 anos, e tomou o imunizante mediante agendamento.

“Estou diante de uma emoção muito grande. Meu maior desejo é de que esta vacina possa chegar a qualquer brasileiro, independentemente de idade e de ideologia”, defendeu o artista.

Solidariedade

A administração da segunda dose do cantor será no próximo dia 22 de abril. Para ele, a solidariedade continua sendo dispensável diante da situação da pandemia de Covid-19 vigente.

“No dia a dia, o nosso povo vem demonstrando uma grande solidariedade. Quero, inclusive, me solidarizar com a família de milhares de brasileiros acometidos pela doença, especialmente, os meus conterrâneos”, ressaltou.

Locais de aplicação

A Arena Castelão, o Centro de Eventos, os shoppings RioMar e os quatro Cucas recebem diariamente idosos que vão se vacinar contra a Covid-19. Os locais funcionam em esquema de drive-thru e/ou salas de acolhimento, das 9h às 17h.

No sábado (27) e no domingo (28), Fortaleza terá, além dos oito locais citados acima, 43 postos de saúde (veja lista abaixo) disponíveis exclusivamente para imunizar idosos contra a doença, das 8h às 17h. Neste fim de semana, os quipamentos não realizarão atendimento médico.

Cada posto de saúde deve imunizar 400 idosos. As aplicações acontecerão com 50 idosos por bloco de hora. Só será permitida a entrada do idoso agendado e de um acompanhante, no horário determinado.

A segunda fase da campanha de vacinação contra a Covid-19, iniciada na segunda-feira (22), acontece de forma gradual e começou pelos idosos de 74 anos.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Cartão de vacinação entregue na primeira dose

Documento com foto

CPF

Comprovante de agendamento e de residência

De acordo com a SMS, o tipo de imunobiológico aplicado e data da segunda dose estão disponíveis no próprio cartão de vacinação.

COMO E ONDE SE CADASTRAR

Para esta segunda fase, o cadastro deve ser realizado no site Saúde Digital, que está disponível para a população desde o início do mês de março. Depois, Prefeitura de Fortaleza realizará o agendamento para a aplicação da vacina.

Próximo à data da vacinação, a confirmação do agendamento é enviada, via e-mail e WhatsApp, com as orientações sobre data, horário e local onde o idoso deve comparecer.

Além disso, diariamente é disponibilizada a lista nominal dos idosos que serão vacinados no site da Prefeitura de Fortaleza.

VEJA LISTA DOS POSTOS DE SAÚDE:

Regional de Saúde I

Francisco Domingos

Guiomar Arruda

Maria Aparecida

Paulo de Melo

Virgílio Távora

Regional de Saúde II

Flávio Marcílio

Frei Tito

Irmã Hercília

Rigoberto Romero

Sandra Maria Faustino

Regional de Saúde III

Anastácio Magalhães

César Cals de Oliveira

Eliézer Studart

Ivana Paes

Licínio Nunes

Waldemar Alcântara

Regional de Saúde IV

Antônio Ciríaco

Gothardo Peixoto

Luis Albuquerque

Oliveira Pombo

Roberto Bruno

Regional de Saúde V

Abner Cavalcante Brasil

Argeu Hebster

Guarany Mont’Alverne

José Galba de Araújo

Jurandir Picanço

Maciel de Brito

Pedro Celestino

Pontes Neto

Regina Maria Severino

Zélia Correia

Regional de Saúde VI

Acrísio Eufrasino de Pinho

Alarico Leite

Anísio Teixeira

Edmar Fujita

Evandro Ayres de Moura

Maria de Lourdes

Marcos Aurélio Rabelo

Melo Jaborandi

Monteiro de Moraes

Osmar Viana

Otoni Cardoso

Waldo Pessoa

OUTROS LOCAIS:

Drive-thru e pontos de acolhimento para vacinação

Arena Castelão

Centro de Eventos

Shopping RioMar Fortaleza (Papicu)

Shopping RioMar Kennedy

Salas de acolhimento para vacinação