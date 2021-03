Cantor Orlando Morais, marido de Glória Pires, é internado com Covid-19

Orlando Morais, cantor e marido da atriz Glória Pires, informou por meio das redes sociais, nesta terça-feira (23), que foi internado após diagnóstico positivo para a Covid-19. Segundo ele, que possui 59 anos, a entrada em uma unidade hospitalar de Brasília foi recomendada por médicos.

"Amigos e amigas, estou me internando em um hospital de Brasília para melhor me tratar. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Fé sempre", escreveu o também compositor.

Mariana Ximenes lendária como sempre! 🗣 pic.twitter.com/S076XEfD0f — béa 💥 (@mypridemarixi) March 23, 2021

Diagnóstico positivo

A descoberta da doença aconteceu ainda no início da semana passada, no dia 15 de março. Enquanto isso, segundo a publicação, a internação seria uma forma de evitar uma evolução para quadro mais grave da infecção pelo coronavírus.

Dias atrás, logo após o anúncio, Orlando pediu cuidado na situação atual do Brasil e disse estar recebendo todo o apoio de familiares em casa. "Tenham sempre muito cuidado com vocês e com aqueles que vocês amam, porque o vírus existe e a pandemia é muito séria. Que a vacina chegue logo para todos e que isso passe logo", completou.

Agora, com a internação, amigos e familiares deixaram homenagens afetuosas nos comentários do comunicado. "Te amo, amor da minha vida! Já deu tudo certo", escreveu Ana Morais, uma das filhas do artista.

Margareth Menezes e Eri Johnsson foram alguns dos artistas que pediram pelo restabelecimento da saúde de Orlando. "Amigo querido, estamos todos vibrando pensamento positivo por sua pronta recuperação", escreveu a cantora baiana.