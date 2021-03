Cantor Orlando Morais, marido de Glória Pires, agradece apoio após internação por Covid-19

O cantor Orlando Morais, de 59 anos, que foi internado após agravamento no quadro clínico de Covid-19, usou o Instagram neste domingo (28) para agradecer apoio de familiares e amigos. Emocionado, o artista, que é marido de Glória Pires, enviou mensagem a todos que acompanham o caso.

"Quero agradecer a todo o hospital, ao doutor João Poeys, doutora Ludhmila Hajjar, que têm sido maravilhosos para mim, aliás toda a equipe do hospital", iniciou o artista. Durante o relato, ele citou as orações recebidas e disse que reza por quem não tem condições de fazer um tratamento médico ideal.

"O Brasil é grande, é generoso, a gente vai chegar lá, tenho certeza que tudo vai passar e aí de novo vamos ser felizes demais", disse Morais.

Agradecimentos à Glória Pires

Além disso, Orlando também deixou agradecimento à esposa, que tem sido companhia durante a internação. "Quero agradecer a Glória, que está aqui comigo, minha mulher que cuida de mim a cada segundo", disse sobre a atriz.

Legenda: Orlando e Glória Pires estão juntos há pouco mais de 32 anos Foto: reprodução/Instagram

No vídeo, também falou da família, dos "amigos mais chegados, os que sequer nunca me viram e que mandam mensagens tão lindas", continuou. "Muito obrigado! Eu amo vocês. Está passando", concluiu o cantor, com clara dificuldade respiratória.

Diagnóstico positivo

No dia 15 de março, Morais havia publicado nas redes sociais que tinha sido diagnosticado com Covid e que felizmente estava em sua casa em Brasília sendo muito bem tratado.

"Tenham sempre muito cuidado com vocês e com aqueles que vocês amam, porque o vírus existe e a pandemia é muito séria. Que a vacina chegue logo para todos e que isso passe logo. Um grande beijo", escreveu na época.

Legenda: Orlando recebeu o apoio de amigos, fãs e familiares ao anunciar teste positivo para Covid-19 Foto: reprodução/Instagram

Porém, como o agravamento do quadro, o cantor precisou ser internado no hospital DF Star, também na capital federal.

"Amigos e amigas estou me internando em um hospital de Brasília para melhor me tratar. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Fé sempre", escreveu o cantor. Desde então, ele segue internado.