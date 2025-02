Cantor Mumuzinho se pronuncia após ser acusado por ex de abandonar um dos filhos

O cantor Mumuzinho se pronunciou após ser acusado pela ex, Marize Calheiros, de ter abandonado o filho de 13 anos. Em desabafo publicado nas redes sociais nesta terça-feira (25), Marize revelou que o próprio adolescente percebe a diferença no tratamento entre ele e os irmãos Hanry e João, frutos do relacionamento com Mirela. A ex do artista ainda denunciou uma luta pela pensão alimentícia e crises de ansiedade do filho.

Em entrevista à coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, Mumuzinho negou as acusações. Segundo ele, é comum viajar com os três filhos para comemorar aniversários e datas especiais.

"Não existe abandono. Abandono é eu não ter nenhuma relação com ele. Devido a minha vida [carreira musical], infelizmente, meus três filhos sofreram com ausência, mas nada tem a ver com abandono", alegou Mumu. "A gente viaja todo ano juntos, temos diversas fotos juntos. Acabamos de voltar de Nova Iorque", seguiu ele.

Já sobre a pensão alimentícia, Mumuzinho disse que os valores estão pagos, mas que espera uma decisão da Justiça para um acordo de atualização. "Existe um pedido de atualização de pensão e eu estou esperando ser citado pela Justiça", disse.

Veja também Zoeira 'Não houve traição', afirma filho de Leonardo sobre término de namoro com Hariany Almeida Zoeira Marido de Aline Bianca, musa do Carnaval morta por infarto, se declara para a esposa: 'Ela era meu tudo'

Entenda o caso

Em uma carta aberta nas redes sociais, Marize Calheiros acusou Mumuzinho de abandono paterno há 13 anos.

"O nosso filho tem 13 anos e há 13 anos sofre o abandono paterno. O pai não tem tempo, o pai não procura, Dia dos Pais no colégio o Mumu nunca foi. Aniversário? Só foi duas vezes, nunca tem tempo. Hospital? Meu filho tem alergia e está com problema psicológico, está no tratamento por falta do pai”, iniciou ela no vídeo.

Segundo Marize, o filho teve uma crise de ansiedade na escola, e chorou falando da falta que o pai faz. "Ele não consegue entender, não consegue administrar o sentimento de abandono. Por que os irmãos sempre estão e ele não? O pai fala que mora longe mas tem motorista, o pai não pode vir aqui buscar? O pai falou que não vem porque aqui é perigoso, mas ele é nascido e criado aqui", continuou.

"Eu tenho foto, eu tenho print, eu tenho conversas. Meu filho manda ‘eu te amo’ e ‘quero estar com você’ para o pai e não tem um retorno. Só promessas. Ele sofre com isso, está com um problema emocional muito sério no qual eu não vou ficar expondo. Quem vive isso sabe que não é fácil", completou.

Marize também revelou uma luta com a pensão alimentícia. "Eu pedi ajuda do pai com 200 reais para pagar uma explicadora. O pai disse que não tinha 200 reais para me ajudar, mas estava em Nova York, nos Estados Unidos. Tudo bem, ele tem que fazer o que ele quiser, mas esse filho foi desejado e muito pedido por ele. Por que esse abandono? Cadê o amor, o carinho por esse filho tão desejado? Não tem. Eu demorei 13 anos para entender que amor não se pede e não se cobra", finalizou.