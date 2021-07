Cantor Liam Payne faz declaração para ex-noiva

O ex-vocalista da banda One Direction, Liam Payne, publicou uma série de stories direcionados a sua ex-noiva Maya Henry, 21, no seu perfil do Instagram neste domingo (4).

Algumas das publicações, em que marcava o perfil de Maya , foram excluídas pelo ex-integrante do One Direction, que tem mais de 23 milhões de seguidores em sua conta.

"Não deixe alguém ir se você realmente deseja amá-lo, mesmo que você tenha que aprender a amar por meio de seus próprios erros, deixe seu instinto te dizer que você precisa deles e os mantenha por perto", escreveu.

O término foi anunciado pelo cantor no dia 5 de junho em entrevista ao podcast "The Diary of a CEO". "Estou mais desapontado comigo mesmo por continuar a magoar as pessoas do que qualquer coisa neste momento. Isso me irrita", afirmou na época.

O casal estava junto desde 2018 e o noivado foi oficializado ao público em agosto. A modelo ganhou do cantor uma aliança avaliada em 3 milhões de libras (cerca de R$ 20 milhões).

O cantor tem um filho, Bear, de quatro anos, com a cantora Cheryl Cole, 37. O relacionamento com a ex-jurada do The X Factor UK terminou em 2018. Payne fez audição solo para o programa em 2008, com 14 anos, e novamente em 2010, ano em que Simon Cowell formou a boyband. O One Direction anunciou pausa em 2016 e não anunciou planos para retorno.