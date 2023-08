Cantor Gustavo Fildzz é preso suspeito de tráfico de drogas em Santos, no litoral de SP

O cantor Gustavo Fildzz, de 46 anos, foi preso nesta quarta-feira (2) em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em Santos, no litoral de São Paulo. Amante de esportes radicais como o surfe, o artista é vocalista da banda de rock Aliados, que realizou apresentação este ano no Lollapalooza, em São Paulo.

Segundo informações da polícia, Gustavo é suspeito de manter dois endereços utilizados para plantações de maconha. No local, mais de 50 pés, entre brotos e plantas em crescimento, estavam distribuídos.

Após abordagem da Polícia Civil, o artista teria revelado que o material era para consumo próprio, inclusive sob prescrição médica. Entretanto, a declaração não teria convencido os agentes.

"A quantidade de droga que tinha ali mostra que ele mantinha a plantação, no mínimo, há um ano. Ela era grande o bastante para muita gente. Era claro que era uma atividade que visava o comércio", afirmou Fabiano Barbeiro, delegado do Deic, em entrevista à TV Bandeirantes.

A defesa do acusado não se pronunciou sobre o caso publicamente.

Carreira nos esportes e na música

Antes de apostar na arte, Fildzz fez carreira no esporte, quando integrou a seleção brasileira de ginástica olímpica e chegou a ser campeão brasileiro em 1998 e panamericano em 1999.

No começo dos anos 2000, no entanto, decidiu largar as competições para seguir a carreira de músico, entrando para a banda Aliados. Na época, a Aliados chegou a participar de diversos programas televisivos. Este ano, a vanda ganhou destaque no festival Lollapalooza, em São Paulo.

No ano passado, o grupo deveria se apresentar no mesmo festival, mas a apresentação foi interrompida após uma chuva forte.