Cantor gospel Irmão Lázaro, ex-Olodum, mostra 'evolução considerável' em estado de saúde, diz nota

O quadro de saúde do cantor Irmão Lázaro, vereador e ex-integrante do Olodum, mostrou "evolução considerável", segundo nota divulgada pela assessoria do artista nesta segunda-feira (1º). Ele, no entanto, ainda segue internado em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido a complicações da Covid-19.

Conforme o texto, Irmão Lázaro está "respondendo bem às manobras e medicações aplicadas pelos profissionais da saúde", mas ainda segue "inspirando muitos cuidados".

A nota acrescenta que as melhoras se dão porque "o mover de Deus está acontecendo e Ele está gerando o milagre", destacando que a equipe acredita e permanece em oração. O texto não menciona se ele continua intubado na UTI.

Internação do artista

O cantor gospel foi internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em um hospital de Feira de Santana, na Bahia, na última quinta-feira (25), quando precisou ser intubado. Antes disso, ele tinha sido internado em um leito clínico na segunda-feira (22).

Segundo a assessoria de imprensa, "a família chegou a conseguir uma vaga no [Hospital] Aliança, em Salvador, mas devido ao agravamento da situação os médicos aqui em Feira acharam melhor ele ficar, por causa desse translado, podia ser perigoso. Ele está intubado aqui em Feira de Santana".

O cantor apresentou sintomas da Covid-19 há cerca de dez dias, mas o resultado positivo para a infecção, causada pelo novo coronavírus, só saiu antes da internação em leito clínico.