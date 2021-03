Cantor conhecido como 'Tim Maia da Paulista' morre por Covid-19

Cantor Jonathan Neves, conhecido como 'Tim Maia da Paulista', morreu por complicações da Covid-19 nesta segunda-feira (1). O artista, que tinha 31 anos, ganhou o apelido após fazer cover do cantor carioca em uma das principais vias de São Paulo.

Segundo comunicado feito por meio das redes sociais, Jonathan faleceu por volta das 18h30, logo após sofrer uma parada respiratória.

"Nosso Tim Maia da Paulista deixará muita saudade, ele deixa várias lições para nós, seus familiares, fãs e amigos, que com humildade e perseverança, podemos chegar aonde quisermos", diz parte da mensagem deixa pela equipe do cantor.

Foto: reprodução/Instagram

Pausa nas performances

Aida no ano passo, com o início da pandemia de Covid-19, Jonathan havia deixado as apresentações em pausa por conta doença. Entretanto, em novembro de 2020, retornou à atividade.

"Voltamos em novembro, pois infelizmente o nosso guerreiro precisava pagar suas contas, ele tirava o seu sustento da música, por isso retornou em plena pandemia de COVID-19, tomando todos os cuidados. Mas infelizmente o nosso guerreiro se contagiou", disse o relato da equipe dele no Instagram

No dia 20 de fevereiro, por exemplo, ele comunicou que faria apresentação na Avenida Paulista. A informação de que havia contraído a Covid-19 só foi confirmada no dia 27, após internação do artista no Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha do Campo Limpo.

O boletim médico de segunda (2) relatou que Jonathan estava em coma induzido e que o quadro havia se agravado.