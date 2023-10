Cantor cearense se apresenta no The Voice Alemanha e comenta experiência: 'aprendi muito'

Quando o cantor cearense Beluma, 25, decidiu que iria para a Alemanha, não houve muito tempo para pensar. Entre sair de Hidrolândia, no Ceará, para Berlim, a capital alemã, foram apenas três meses e muitas incertezas na mala. O que ele não esperava, no entanto, era que acabaria conseguindo participar do The Voice Alemanha, no programa exibido na última quinta-feira (19). "Aprendi muito", reforça ele.

A surpresa não foi por falta de preparação, claro. Antes mesmo de deixar o Brasil, há mais de um ano, o cearense já havia tentado a inscrição no reality show, mas negado de primeira, ele só foi aprovado quando já estava por lá. "Me dediquei e aprendi alemão através de amigos que eu conhecia. Conheci gente em festa, na rua, em aplicativos e tentava o tempo inteiro me comunicar apenas em alemão, daí em cerca de seis meses já estava falando fluentemente e me inscrevi de novo. Dessa vez deu certo", comemorou ele, de forma divertida ao Diário do Nordeste.

Beluma não foi aprovado para a segunda etapa, mas é só sorrisos ao falar da competição, considerada uma das maiores do mundo quando o assunto é música. Ao escolher palavras para definir a oportunidade, ele a define como "enriquecedora" e "única", além de fora do esperado, por exemplo.

"Consegui fazer bastante networking lá dentro com outros participantes que são igualmente incríveis, a experiência foi muito diferente do que eu imaginava, mas que bom por isso! Aprendi muito sobre como funciona o backstage da televisão, o quanto de verdade ou não há em cada um desses programas televisivos, foi uma experiência incrível", comentou.

Sentindo-se um "vencedor", como ele próprio se denomina, Beluma agora pretende continuar a caminhada para finalmente viver da própria música, verdadeiro sonho de vida dele. "Obviamente, o simples fato de aparecer na TV não vai mudar a vida de ninguém, normalmente, o que vai trazer mudança é a estratégia que posso adotar pra ter mais engajamento ainda em cima disso", continua, já pensando no futuro.

Cantoria de rua

E se hoje está colhendo os frutos, Beluma acredita que tudo ocorreu pela perseverança dos dias em que apostou na cantoria de rua. Na Europa, muitos artistas se apresentam em espaços públicos de forma gratuita, em busca de visibilidade e das doações dos turistas ou dos que cruzam diariamente as vias movimentadas.

Entretanto, nem tudo parece ter sido fácil. A saída do rapaz do país natal não tinha como objetivo a música no início. "A mudança pra Alemanha foi muito caótica porque tudo aconteceu mais rápido do que meu planejamento previa. Encontrei uma família em um site para trabalhar como au pair em menos tempo do que imaginava", disse ele sobre o processo que durou cerca de três meses.

O cantor acredita, inclusive, que a preparação para a mudança foi falha, visto que não juntou o dinheiro necessário e apenas em solo alemão percebeu que esse não era o melhor caminho. Três semanas foram as únicas necessárias para que ele percebesse isso e, de saída do então emprego, as ruas foram a primeira alternativa para mostrar o talento que carrega.

"Após começar a cantar na rua não levou muito tempo até eu ser notado por um famoso diretor de cinema russo, chamado Kirill Serebrennikov, Ele me convidou para fazer parte do elenco do musical russo Barocco, que ele estava trazendo da Rússia para a Europa. O que eu não esperava é que esse fosse um dos maiores teatros do país", contou sobre a experiência de participar do espetáculo no Teatro Thalia.

Para ele, outra experiência importante, que o fez perceber da própria força como músico e artista.

Outros planos

Agora, com a breve participação no The Voice Alemanha, novas portas se abrem e, portanto, novos objetivos também surgem. Segundo ele, o investimento na música será o foco, com o lançamento do "Projeto Beluma".

"O projeto consiste em lançamentos mensais no período de 12 meses e terá o público brasileiro como alvo. Apesar do meu público ter o português como língua materna, decidi fazer meus primeiros lançamentos em inglês porque percebi que há uma demanda na Alemanha por esse tipo de música e também por perceber que o público brasileiro tem muito apreço pelo que vem de fora", expõe.

Se esse será o melhor caminho, ele ainda não tem certeza, mas carrega consigo a maior de todas: a de que a música está dentro de si antes de tudo. "Quero converter a visibilidade que ganhei ao participar do reality em visualizações para meus novos lançamentos e estou super empolgado com os resultados que tenho tido nas minhas redes sociais", sonha, já pensando no que virá pela frente.