Canal Viva escolhe reprise de'Andando nas Nuvens' para substituir 'Corpo Dourado'

Após "Corpo Dourado" (1998), o canal Viva vai reprisar "Andando nas Nuvens", de 1999, novela nunca antes retransmitida pela Globo ou pelo próprio canal de TV por assinatura. A produção, estrelada por Marco Nanini, deve ir ao às 13h, com reapresentação à 1h15 e maratona nas manhãs de domingo.

"Andando nas Nuvens" retrata o despertar de Otávio Montana (Nanini) e o reencontro dele com as filhas Júlia (Debora Bloch), Elizabeth (Vivianne Pasmanter) e Celi (Mariana Ximenes). O herdeiro do jornal "Correio Carioca" surge na trama após passar 18 anos em estado de encefalite letárgica, conhecida popularmente como “doença do sono”.

O paciente retorna após responder bem a um tratamento administrado pela doutora Lídia (Helena Ranaldi), médica especialista na doença, mas ela tem poucas esperanças de uma recuperação total. Até que um acidente muda tudo: ao bater com um braço em um dos aparelhos do hospital, Otávio leva uma forte descarga elétrica que o faz despertar com 100% de consciência. A má notícia é que ele perdeu boa parte da memória.

Confuso, o protagonista não consegue se lembrar das próprias filhas e de detalhes da noite em que o pai foi assassinado. Ele não tem consciência que lutou contra o criminoso e acabou despencando de uma sacada, o que desencadeou o distúrbio.

Enquanto isso, a ausência do personagem principal por quase duas décadas beneficiou Antônio San Marino (Cláudio Marzo), tipo inescrupuloso que assumiu o comando do jornal. Casado com Gonçala (Susana Vieira), o vilão perde o eixo diante da recuperação do inimigo e da volta de Eva (Renata Sorrah), amante dele e esposa de Montana, que todos julgavam morta.

"Andando nas Nuvens" deve estrear no dia 22 de janeiro. Antes, ainda em novembro, no próximo dia 27, "América" (2005) substitui "Senhora do Destino" (2004) às 22h50. Na segunda-feira seguinte, 4 de dezembro, "Direito de Amar" (1987) ocupará a vaga de "O Sexo dos Anjos" (1989), que vai ao ar às 14h40.